Monster Hunter World Iceborne, in attesa del Rajang: la creatura in azione in video!

Ancora prima della pubblicazione dell'attesa espansione, il team di Capcom aveva già confermato il futuro arrivo del temibile Rajang in Monster Hunter World Iceborne.

La minacciosa creatura farà il proprio debutto all'interno del gioco grazie ad un aggiornamento gratuito, in arrivo nel corso del prossimo mese. Nell'attesa, tuttavia, Cacciatori e Cacciatrici hanno la possibilità di dare un primo sguardo agli attacchi a disposizione del Rajang. Nel corso del PlayStation Live Show di Osaka, Capcom ha infatti mostrato al pubblico un combattimento contro questa colossale creatura. Potete visionare la sessione di gioco trasmessa durante l'evento direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare, siete abbastanza coraggiosi da accettare la sfida?



Il Rajang debutterà all'interno di Monster Hunter World: Iceborne con un aggiornamento che sarà pubblicato il prossimo 10 ottobre. Per tutti i Cacciatori che solo recentemente hanno iniziato ad avventurarsi all'interno delle lande ghiacciate dell'espansione, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una guida introduttiva a Monster Hunter World Iceborne, all'interno della quale sono presenti utili consigli di sopravvivenza. In chiusura, segnaliamo che, guardando al futuro, il team di Capcom ha condiviso alcune interessanti considerazioni su quello che potrà essere l'evoluzione della sua celebre serie e di ciò che potrà essere Monster Hunter su next gen.