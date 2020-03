Monster Hunter World Iceborne: superata quota 5 milioni di copie vendute

A diversi mesi di distanza dalla pubblicazione di Monster Hunter: World, il team di Capcom ha rallegrato la community di Cacciatori e Cacciatrici annunciando l'arrivo di una corposa espansione del gioco.

Quest'ultima ha ottenuto un'ottima accoglienza tanto da parte della critica quanto sul fronte del pubblico. A testimoniare l'approvazione della community giunge ora un'importante traguardo di natura commerciale. I vertici di Capcom hanno infatti comunicato che Monster Hunter World: Iceborne ha superato la notevole quota di 5 milioni di unità vendute. Nel conteggio, vengono inclusi gli acquisti, sia fisici sia digitali, dell'espansione e della Master Edition della produzione. Un traguardo sicuramente importante per Capcom, che vede ripagati gli sforzi investiti nell'approdo della saga di Monster Hunter su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Il contenuto, lo ricordiamo, è giunto sul mercato con tempistiche non uniformi. Iceborne è infatti approdato su console Sony e Microsoft nel corso dell'autunno 2019. Al contrario, l'utenza PC ha dovuto attendere sino al gennaio di quest'anno. La distanza che separa le piattaforme verrà tuttavia meno a partire dal mese di maggio, quanto gli update di Monster Hunter World Iceborne su PC e console saranno pubblicati con le medesime tempistiche.



Per ulteriori informazioni, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione della versione PC di Monster Hunter World Iceborne.