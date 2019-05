Monster Hunter World Iceborne: svelati i contenuti della Deluxe Edition

Capcom ha svelato i contenuti della Digital Edition di Monster Hunter World Iceborne, la nuova espansione del gioco Capcom in uscita il 6 settembre su tutte le piattaforme. Ma cosa contiene esattamente questa versione?

L'Edizione Standard di MH World Iceborne costa 39.99 euro mentre la Digital Deluxe Edition ha un prezzo di 49,99 euro, in entrambi i casi con il preorder i giocatori riceveranno Stile Armatura Yukumo e due temi per PS4, in aggiunta la versione Deluxe include:

Kit deluxe di Monster Hunter World Iceborne

Stile armatura Cavaliere d'argento

3 gesti

2 set di adesivi

1 pittura facciale

1 pettinatura

1 set di decorazione (per la personalizzazione della stanza)

Avatar speciale: Pacchetto icona del mostro

Iceborne richiederà Monster Hunter World per essere installato e utilizzato corettamente, l'espansione sarà disponibile dal 6 settembre 2019, maggiori dettagli arriveranno dall'E3 di Los Angeles in programma a giugno. Ricordiamo inoltre che è ora disponibile la prova gratis di Monster Hunter World per PS4.