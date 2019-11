Monster Hunter World Iceborne: svelato il piano degli aggiornamenti di dicembre 2019

Capcom ha diffuso una nota stampa per annunciare le novità di Monster Hunter World Iceborne in arrivo il prossimo mese. A novembre vedremo i crossover con Resident Evil e Horizon Zero Dawn ma anche dicembre non sarà da meno grazie ad una serie di quest ed eventi dedicati alle festività di fine anno.

"Il mese di dicembre sarà anch’esso protagonista di nuovi aggiornamenti gratuiti, iniziando dall’introduzione di un nuovo mostro che verrà rivelato a breve e aggiunto alla già folta schiera di mostri di Iceborne. Dicembre segnerà anche il ritorno dei festival stagionali di Monster Hunter, le quali offriranno una trasformazione completa dell’hub centrale, il ritorno di quasi tutte le precedenti missioni evento, le taglie a tempo limitato per guadagnare oggetti speciali e altro. Questa volta però, e per la prima volta dal lancio dell’espansione, il festival stagionale si terrà sia ad Astera che a Seliana.



Solo per gli utenti PlayStation 4, a dicembre diventerà disponibile anche una seconda parte dell’esclusiva collaborazione Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds, con nuovi contenuti gratuiti, tra cui nuove missioni evento e nuovo equipaggiamento a tema. I cacciatori potranno creare un set armatura completo che replica l’armatura “Tessitrice di Scudi” di Horizon Zero Dawn™, oltre ad avventurarsi nelle nuove missioni evento, nel tentativo di potenziare l’arma Lanciatuono guadagnata nella prima parte della collaborazione a novembre. Inoltre, sempre come parte dei contenuti bonus di dicembre, i cacciatori potranno creare un nuovo Set Armatura Banuk e partecipare in nuove missioni che permetteranno di potenziare l’Arco di Aloy e il Felyne Watcher, equipaggiamento che fu reso disponibile in Monster Hunter World."

Confermata quindi una seconda quest a tema Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds per dicembre 2019, Capcom annuncia inoltre l'arrivo di ulteriori aggiornamenti pianificati per il 2020, maggiori dettagli in merito verranno condivisi in un secondo momento, probabilmente all'inizio del prossimo anno.