Monster Hunter World Iceborne: tanti nuovi dettagli sulla personalizzazione della casa

Se avete amato la possibilità di personalizzare il vostro appartamento in Monster Hunter World, sappiate che in Iceborne tale funzionalità non solo farà il proprio ritorno, ma vi metterà a disposizione molte più opzioni.

Ancora una volta potrete esporre diversi mostri selezionandoli tra quelli catturati sul campo e applicare numerose decorazioni. Questa volta, però, avrete uno spazio molto più grande rispetto alla versione base del gioco, dal momento che l’appartamento del cacciatore sarà strutturato su due diversi piani. Ogni giocatore potrà dare un tocco di classe aggiuntivo alla propria casa cambiandone il colore delle pareti, acquistando tende, mobili e tanti altri accessori che renderanno questo luogo unico.

A questo punto non ci resta altro da fare che lasciarvi al lungo filmato di gameplay pubblicato sul canale ufficiale YouTube di Capcom, nel quale è possibile vedere tutte le novità sulla personalizzazione della casa del cacciatore.

Vi ricordiamo che Monster Hunter World Iceborne arriverà su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 6 settembre 2019, mentre tutti i giocatori PC dovranno attendere fino al mese di gennaio 2020 per poter provare la nuova espansione.

