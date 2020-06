Monster Hunter World Iceborne, trailer per Alatreon: svelata la data del nuovo update

Come promesso da Capcom, l'update 4 di Monster Huner World Iceborne arriverà a luglio e porterà con sé l'introduzione nel gioco di una nuova e possente creatura: l'Alatreon.

Per presentare il colossale essere vivente, il team di sviluppo ha scelto di pubblicare un trailer interamente dedicato, che ci presenta l'incredibile potenza e maestosità dell'Alatreon. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video conferma inoltre quella che sarà la data di debutto della creatura nel gioco. L'appuntamento è fissato per il prossimo 9 luglio, giornata in occasione della quale debutterà anche l'Update 4 di Monster Hunter World Iceborne.



I contenuti offerti dal nuovo aggiornamento non sono stati ancora resi noti nel dettaglio da parte di Capacom, ma ben presto Cacciatori e Cacciatrici potranno apprendere tutte le informazioni ad esso correlate. Un Diario degli Sviluppatori dedicato all'aggiornamento sarà infatti trasmesso in streaming in data mercoledì 3 luglio, alle ore 14:00 del fuso orario italiano. Collateralmente, gli autori del gioco hanno comunicato che da martedì 8 luglio le Quest Evento torneranno alla consueta formula di rotazione.

In chiusura, ricordiamo che ora gli aggiornamenti di Monster Hunter World escono in contemporanea su tutte le piattaforme. Salvo diverse indicazioni, dunque, anche l'Update 4 del gioco approderà in simultanea su PlayStation 4, Xbox One e PC.