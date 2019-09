Monster Hunter World Iceborne: trailer in italiano celebra l'arrivo su PS4 e Xbox One!

I videogiocatori che stavano aspettando con ansia la pubblicazione della nuova ed ambiziosa espansione di Monster Hunter World possono finalmente partire all'avventura nelle lande ghiacciate di Iceborne!

Il contenuto è infatti ora disponibile su console ed i Cacciatori attivi su PlayStation 4 e Xbox One possono avervi accesso. Per celebrare l'evento, Capcom ed il team di sviluppo hanno confezionato uno spettacolare trailer di Monster Hunter World Iceborne, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Tra creature colossali, splendide distese innevate e teneri compagni di viaggio, il filmato offre una coinvolgente anteprima di ciò che attende i giocatori all'interno dell'universo di gioco. Cosa ve ne pare, siete pronti ad iniziare un nuovo viaggio?



L'espansione offre ai Cacciatori una regione completamente inedita da esplorare, le Distese Brinose. Ma non si tratta dell'unica novità: Monster Hunter World Iceborne porta infatti con sé anche altri numerosi contenuti, tra cui nuove armi e nuove armature. Di notevole importanza è inoltre l'introduzione nel gioco di uno strumento inedito: sulle pagine di Everyeye è già a vostra disposizione una guida dedicata al funzionamento del nuovo Rampino Artiglio.



Per scoprire tutti i dettagli sulla nuova espansione dell'apprezzato titolo Capcom, potete consultare la ricca recensione di Monster Hunter World Iceborne realizzata dal nostro Alessandro Bruni.