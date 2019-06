Monster Hunter World Iceborne: il trailer della storia ci porta nelle Distese Brinose

Capcom ha pubblicato il primo trailer della storia di Iceborne, corposa espansione di Monster Hunter World in arrivo il prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One (successivamente su PC).

Il filmato ci porta alla scoperta delle Distese Brinose, una regione innevata sconosciuta (la più grande mai apparsa nel gioco), e introduce la nuova storyline. Ambientato dopo i fatti narrati nel gioco principale, Iceborne vedrà i cacciatori unirsi ancora una volta alla Commissione di Ricerca che, dopo un insolito avvistamento di Legiana provenienti dalla Foresta Antica, decide di attraversare i mari per raggiungere un nuovo luogo ricoperto di neve e ghiaccio. Nelle Distese Brinose i cacciatori incontreranno vecchie conoscenze e nuovi mostri. Tra di essi figureranno il Tigrex, una creatura frenetica famigliare ai fan dei precedenti capitoli, e il Legiana Urlante, una variazione appena scoperta del Legiana di Monster Hunter World, ricoperto di una brina che gli permette di congelare l’aria attorno ad esso e di attaccare con ferocia.

L'espansione Iceborne sarà presente all'E3 2019, dove potrà essere liberamente giocata dai partecipanti. Questi avranno modo di testare tre diverse missioni, 14 tipi di armi, nuove combo e funzionalità inedite, come il Rampino Artiglio per la fionda.

Per giocare ad Iceborne, ricordiamo, sarà richiesto il gioco base Monster Hunter: World. La nuova avventura potrà essere affrontata solamente dai Cacciatori che hanno completato la storia principale e hanno raggiunto il Grado 16. L'espansione può già essere preordinata in edizione Standard (39,99 euro) e Digital Deluxe (49,99 euro, kit di oggetti cosmetici). Coloro che decideranno di prenotarla riceveranno in regalo lo Stile Armatura Yukumo. I nuovi giocatori, invece, potranno optare per Monster Hunter World: Iceborne Master Edition (59,99 euro), che comprenderà sia il gioco principale che l’espansione Iceborne.