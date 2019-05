Monster Hunter World Iceborne: tre nuovi trailer dedicati alle armi

Capcom Japan ha pubblicato tre nuovi brevissimi video di Monster Hunter World Iceborne dedicati ad altrettanti armi dell'espansione, ovvero Clutch Claw, Great Sword e Long Sword.

Particolarmente interessante il Clutch Claw, che permette di utilizzare la balestra come "rampino" per agganciare i mostri e avvicinarsi quindi ancora di più alle varie creature, anche in volo. Le altre due spade protagoniste dei video invece sono armi già note, qui presenti in versione aggiornata con piccole migliorie estetiche e funzionali.

Iceborne, la prima espansione di Monster Hunter World, sarà disponibile dal 6 settembre su PC, PS4 e Xbox One anche in versione Deluxe (39.99 euro) che include, oltre al gioco, uno stile armatura Cavaliere d'argento, 3 gesti, 2 set di adesivi, 1 pittura facciale, 1 pettinatura, 1 set di decorazione (per la personalizzazione della stanza) e l'Avatar Pacchetto Icona del Mostro.

Per saperne di più dovremo attendere l'E3 2019, Capcom ha promesso infatti nuovi dettagli su Monster Hunter World Iceborne alla fiera di Los Angeles...