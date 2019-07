Monster Hunter World Iceborne sarà l'ultima espansione: dettagli su update e narrazione

Con l'espansione Iceborne di Monster Hunter World, i videogiocatori potranno espandere i confini delle proprie avventure in-game. Maggiori dettagli su questa produzione sono stati condivisi dal producer e dal director del progetto.

Rispettivamente corrispondenti alle figure di Ryozo Tsujimoto e Daisuke Ichihara, i due sono stati recentemente protagonisti di un'interessante intervista concessa a Game Informer. Durante quest'ultima, sono stati condivisi molti importanti dettagli su quelle che saranno le caratteristiche fondamentali della produzione. Tra questi, troviamo la conferma che "[...] Iceborne sostanzialmente completa World e quindi sarà l'ultima espansione". Il team, tuttavia, è già al lavoro sulla pianificazione di futuri update e Tsujimoto invita i videogiocatori a "restare sintonizzati per i dettagli".



Sul fronte contenutistico, viene evidenziato che per accedere alla nuova componente narrativa, Cacciatori e Cacciatrici dovranno aver prima completato Monster Hunter: World. Non tutte le vicende introdotte da Iceborne si svolgeranno all'interno di Hoarfrost Reach, ma circa la metà saranno effettivamente ambientate nella nuova area. Proprio sulle caratteristiche di quest'ultima, erano state in passato condivisi diversi dettagli su Hoarfroast Reach.



In chiusura, vi ricordiamo che in occasione dell'E3 2019, il nostro Alessandro Bruni ha avuto l'occasione di realizzare un interessante provato di Monster Hunter World Iceborne. Siete curiosi di poter metter mano all'espansione del gioco Capcom?