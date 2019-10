Monster Hunter World Iceborne ha venduto più di un milione di copie digitali in Giappone

L'ultimo numero di Weekly Famitsu riporta i dati di vendita digitali di molti giochi usciti a settembre in Giappone, tra cui Monster Hunter World Iceborne, Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta Definitive Edition, Borderlands 3 e eFootball PES 2020.

Nel periodo che va dal 26 agosto al 29 settembre Monster Hunter World Iceborne ha venduto oltre un milione di copie digitali tenendo conto dei risultati ottenuti sia della singola espansione che della Master Edition. Buone anche le performance di Dragon Quest XI per Nintendo Switch, seppur con un notevole distacco rispetto al gioco Capcom.

Giochi digitali più venduti in Giappone - Settembre 2019

Monster Hunter World Iceborne (PS4) – 651,762 Monster Hunter World Iceborne Master Edition (PS4) – 368,711 Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (Switch) – 77,246 Final Fantasy VIII Remastered (PS4) – 64,391 Borderlands 3 (PS4, Xbox One) – 39,456 Pro Evolution Soccer 2020 (PS4) – 38,786 The Legend of Zelda Link's Awakening (Switch) – 35,969 Final Fantasy VIII Remastered (Switch) – 28,392 Human Fall Flat (Switch) – 27,965 Dead by Daylight Official Japanese Version (Switch) – 25,572

In classifica trovano spazio anche Final Fantasy VIII Remastered per PlayStation 4 e Nintendo Switch, Borderlands 3, Pro Evolution Soccer 2020, The Legend of Zelda Link's Awakening e Dead by Daylight.