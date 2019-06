Monster Hunter World Iceborne: video gameplay su Falcione Insetto e Arco

I gestori del canale YouTube ufficiale di Capcom ci invitano a cacciare le gigantesche creature di Monster Hunter World Iceborne attraverso dei nuovi filmati di gioco che riassumono le abilità inedite che avremo modo di acquisire utilizzando l'Arco e il Falcione Insetto.

L'alto livello di esperienza richiesto a coloro che si approcciano a queste armi ne fanno da sempre due degli strumenti per cacciatori più tecnici di MHW e, quindi, più letali, specie se impiegati con assiduità.

In coincidenza dell'arrivo dell'espansione Iceborne, sia i maestri che i neofiti dell'Arco e del Falcione Insetto potranno trarre enorme vantaggio dall'introduzione di nuove animazioni che sbloccheranno attacchi a raffica, mosse elusive, combo devastanti e colpi speciali da caricare per moltiplicare il danno arrecato dal mostro di turno.

L'ampliamento del ventaglio di abilità che interesserà sia queste che le altre tipologie di armi dei cacciatori di Monster Hunter World sarà fondamentale per avere la meglio sulle numerose creature che popolano le lande ghiacciate di Iceborne, merito dell'impegno profuso da Capcom nel donare ai nuovi mostri un'intelligenza artificiale tanto raffinata quanto imprevedibile.

Il lancio di Monster Hunter Iceborne è previsto per il 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One: la data di uscita su PC deve esser ancora annunciata, supponiamo in occasione dell'E3 2019 di metà giugno.