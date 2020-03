Monster Hunter World Iceborne X Assassin's Creed: annunciato l'evento crossover

Monster Hunter World: Iceborne non smette d'aggiornarsi: dopo aver dato il benvenuto al Title Update 3 per PS4 e Xbox One, che ha aggiunto il Rajang Furioso, il Brachydios Rabbioso e gli Stili Arma, e festeggiato il traguardo delle 5 milioni di copie vendute, ha aggiunto un nuovo appuntamento al già fitto calendario degli eventi: un crossover con Assassin's Creed!

L'annuncio è arrivato con un comunicato congiunto da parte degli account social di Capcom e Ubisoft. L'evento Monster Hunter World x Assassin's Creed prenderà il via il prossimo 10 aprile, mettendo a disposizione dei cacciatori di Seliana una nuova missione intitolata "L'Assassino". I dettagli al momento non sono tantissimi, ma grazie al trailer condiviso per l'occasione abbiamo scoperto che i giocatori dovranno affrontare un "nemico sfuggevole" e potranno sbloccare il potenziamento della Cappa dell'Assassino, un oggetto che era possibile ottenere completando il primo crossover tra Monster Hunter World e Assassin's Creed, risalente alla fine del 2018.

Capcom non ha specificato se l'evento arriverà prima su console o in contemporanea su tutte le piattaforme. Sappiamo però che dopo la pubblicazione del Title Update 3 su PC - prevista per il 9 aprile - il supporto di tutte e tre le edizioni del gioco verrà sincronizzato, pertanto è probabile che l'evento crossover prenderà il via in contemporanea su PC, PS4 e Xbox One, esattamente come accadrà per il Festival Fiori di Primavera e il Festival della Fioritura di Seliana, che si svolgeranno dal 9 aprile al 7 maggio. Prima di salutarvi ci teniamo a ricordarvi che a maggio è previsto l'arrivo del nuovo mostro Alatreon.