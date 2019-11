Monster Hunter World Iceborne: Zinogre Stigeo a dicembre, svelato un mostro misterioso

Nel corso di un livestream, Capcom ha finalmente rivelato l'identità del nuovo mostro che verrà introdotto in Monster Hunter World: Iceborne con il secondo aggiornamento gratuito del 5 dicembre. Signore e signori, ecco a voi lo Zinogre Stigeo!

Come facilmente intuibile dal nome, si tratta di una nuova variante di un mostro già noto ai cacciatori del Nuovo Mondo, apparsa l'ultima volta in Monster Hunter 3 Ultimate. Lo Zinogre Stigeo vive in simbiosi con gli insetti-drago, che è in grado di lanciare come proiettili. Inoltre, può diventare ancora più pericoloso se è illuminato. Com'è consuetudine, il nuovo mostro potrà essere incontrato al termine di un incarico inedito. Maggiori dettagli verranno rivelati il 4 dicembre, ma nel frattempo potete godervi il trailer di presentazione dello Zinogre Stigeo che trovate in apertura di notizia.

Durante la stessa trasmissione Capcom ha anche mostrato fugacemente un ulteriore mostro, che sembra appartenere alla categoria degli Elder Dragon. Non sono state divulgate informazioni precise al riguardo, ad eccezione dell'immagine che potete visionare anche voi in calce a questa notizia. Come se non bastasse, la compagnia giapponese ci ha inoltre fornito un assaggio del prossimo evento stagionale, che sembra essere ispirato al Capodanno Cinese. Si svolgerà contemporaneamente ad Astera e Seliana. L'aggiornamento, ricordiamo, verrà pubblicato il 5 dicembre: in aggiunta a tutto ciò, introdurrà anche le nuove armi della serie difensore.