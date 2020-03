Monster Hunter World Iceborne: Zinogre Stigeo e Safi'jiiva in arrivo con l'update 12.11

Capcom continua ad supportare versione PC di Monster Hunter World: Iceborne, al fine di equipararla alle edizioni console. Domani 12 marzo pubblicherà l'aggiornamento 12.11.00, che introdurrà, tra le altre cose, i mostri Zinogre Stigeo e Safi'jiiva.

Lo Zinogre Stigeo vive in simbiosi con gli insetti-drago, che lancia come proiettili. Come se non lo fosse già abbastanza, diventa ancor più pericoloso se illuminato. Il possente mostro sarà protagonista di un nuovo incarico speciale, accessibile al termine della storia principale di Monster Hunter World: Iceborne, dopo aver sbloccato il bioma vulcanico nelle Terre guida e aver parlato con il Segugio alla base. Completando l'incarico sarà possibile forgiare nuove armi e i set d'armatura Zinogre α+ e Zinogre β+, che presentano un alto livello dell'abilità Forza latente, oltre a un set di abilità completamente diverso.

Il Safi'jiiva rappresenta invece la versione matura dello Xeno'jiiva. È capace di assorbire l'energia dall'ambiente circostante per guarire le sue ferite e alterare l'ecosistema. L'assedio di Safi'jiiva sarà accessibile per un periodo limitato dal 20 marzo al 22 aprile, ma la ricognizione di Safi'jiiva è sempre disponibile per essere sfruttata per esercitarsi al vero assedio. Potrete partecipare all'assedio di Safi'jiiva dopo aver parlato con la dama della Caccia celeste o la dama della Taverna lunare in una delle due sale del raduno. Si tratta di una missione progettata per il multigiocatore, che mette in palio speciali Armi Risvegliate migliorabili. Ci sono armi risvegliate per ogni tipo, e ciascuna possiede un elemento o un effetto di stato diversi. Le armi risvegliate inizialmente non differiscono di molto, ma possono essere potenziate con più "abilità risvegliate" per renderle uniche. L'alchimista offrirà nuove tecniche di fusione che utilizzano armi risvegliate indesiderate o materiali Safi'jiiva in vostro possesso.

L'aggiornamento 12.11.00 di domani 12 marzo peserà 2,3 GB, ai quali andranno ad aggiungersi altri 1,8 GB per coloro che utilizzano le texture in alta definizione. Oltre ai due mostri succitati, apporterà anche alcune modifiche alle meccaniche di gioco e risolverà diversi bug. Maggiori dettagli al riguardo sono reperibili nel changelog ufficiale.