Monster Hunter World: nuova impennata di giocatori su Steam dopo l'annuncio di Wilds

La saga di Monster Hunter si prepara ad una svolta radicale con l'uscita del capitolo previsto per il 2025: Wilds è stata la grande sorpresa dei The Game Awards 2023, ma c'è ancora molto da attendere. Volete nuove informazioni su Monster Hunter Wilds? Capcom ha chiesto di avere pazienza, ma nell'attesa i cacciatori sono tornati nel Nuovo Mondo.

Secondo gli ultimi dati riportati dal noto portale Steam Charts, Monster Hunter World ha registrato un picco di oltre 94 mila utenti nell'arco dell'ultimo giorno. Gli ultimi 30 giorni sono stati importanti per la grande (ma non la più recente) avventura dell'hunting game di Capcom: infatti, il titolo ha registrato un incremento del 31,42% di giocatori da novembre ad oggi. Attualmente, sono ben 37,671 i cacciatori impegnati in una nuova sessione di lotta contro i mostri che hanno invaso il Nuovo Mondo, ma come mai vi è stata questa impennata?

Benché la saga di Monster Hunter abbia raggiunto grandi traguardi, come visto alcuni mesi fa con gli aggiornamenti delle vendite delle serie di Capcom, il fattore principale di cui tenere conto è senza alcun dubbio il reveal di Monster Hunter Wilds, che ha riportato in auge Monster Hunter World. Pur essendo ben lontano dal picco massimo di 329,333 persone, i 94,223 giocatori che si sono connessi nel primo titolo open map della serie hanno contribuito alla risalita di Monster Hunter World su Steam.