Monster Hunter World: in arrivo il supporto alla risoluzione Ultra Wide su PC

Con un comunicato apparso sulla comunità di Steam, Capcom ha annunciato che alle ore 01:00 di domani 22 gennaio verrà pubblicato l'aggiornamento 5.1 per la versione PC di Monster Hunter World.

La nuova patch introdurrà il promesso supporto alla risoluzione Ultrawide, richiesto a gran voce dai giocatori in possesso di monitor in formato panoramico 21:9. Questa, tuttavia, non sarà l'unica novità: il titolo si arricchirà anche con il supporto alla lingua cinese semplificato e con la funzione Premi per parlare (push-to-talk) per la chat vocale. Le opzioni per gli effetti della vignettatura verranno modificate da "Sì/No" ad "Alto/Normale/No". Non mancheranno, infine, una serie di di correzioni di bug non meglio specificati.

La versione PC di Monster Hunter World, arrivata sul mercato con sette mesi di ritardo rispetto alle controparti console, si sta lentamente mettendo al passo con queste ultime per quanto concerne i contenuti. Nei giorni scorsi, ad esempio, è finalmente approdato nel Nuovo Mondo il mostro leggendario Behemot Estremo, affrontabile dai Cacciatori con Grado 50+. In futuro, arriveranno anche le varianti Arcitemprate di Lunastra, Zorah e Xeno'jiiva.

Nel frattempo, vi consigliamo di segnare sul calendario la data del 26 gennaio, giorno in cui prenderà il via il Festival di Ringraziamento in tutte le versioni del gioco. Per tutta la durata dell'evento, che rimarrà attivo fino al 22 febbraio, la Caccia Celeste sarà decorata a tema e saranno disponibili quasi tutte le missioni speciali proposte in passato, oltre ad alcuni incarichi speciali.