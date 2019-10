Monster Hunter World inarrestabile, superate le 14 milioni di copie

Nelle ultime ore è stato ufficializzato da parte di Capcom il superamento delle 14 milioni di copie vendute per Monster Hunter World, capitolo della serie disponibile solo su PC, Xbox One e PlayStation 4 e del quale è da poco stata messa sul mercato l'apprezzatissima espansione Iceborne.

L'annuncio è avvenuto dalla stessa software house di Osaka, che ha pubblicato i dati di vendita del gioco sul proprio profilo ufficiale Twitter. All'interno della considerevole cifra vanno ovviamente incluse anche le copie dell'edizione completa del gioco, la quale contiene sia la versione standard del titolo che il contenuto aggiuntivo che ha senza ombra di dubbio dato un'ulteriore spinta alle vendite. La scelta quindi di creare un capitolo appositamente per le console domestiche e non per le portatili Nintendo ha dato i suoi frutti, considerando anche le 2,5 milioni di copie vendute di Monster Hunter World Iceborne a pochi giorni dal suo lancio, avvenuto solo qualche settimana fa.

In attesa di scoprire come proseguirà la serie Capcom, vi ricordiamo che è in arrivo un evento crossover tra Monster Hunter World e Resident Evil 2, durante il quale potrete ottenere delle skin esclusive di personaggi come Leon Kennedy, Mr. X e Claire Redfield.