Monster Hunter World: Kirin Arcitemprato e stampo Wyvern oro gratuito disponibili

Da oggi e fino al 21 giugno, tutti i giocatori di Monster Hunter World potranno cacciare il Kirin Arcitemprato per ottenere nuove ricompense speciali. Effettuando il log-in entro questa settimana, invece, si potrà ricevere uno stampo Wyvern oro gratuito.

I mostri arcitemprati si presentano come una variante ancora più potente dei Draghi anziani temprati, apparendo all'interno del gioco tramite un evento a tempo limitato. Sconfiggendo questa nuova tipologia di nemici si potranno otterrete i materiali necessari per forgiare i set armatura gamma, una nuova versione dei classici set di armatura caratterizzati da abilità differenti.

Kirin sarà il primo mostro arcinteprato ad apparire nel mondo di Monster Hunter World: il nemico potrà essere cacciato nella missione evento "Sussurro di un manto bianco", disponibile dall'8 al 21 giugno. A partire dal giorno successivo e fino al 5 luglio, invece, avremo la possibilità di cacciare Vaal Hazak Arcientemprato nella missione evento "Un silenzio mortale".

Ricordiamo infine che effettuando il log-in in Monster Hunter World entro questa settimana si potrà ricevere in omaggio uno stampo Wyvern oro gratuito. Ne approfitterete per tornare a caccia di mostri?