Monster Hunter World: il Kulve Taroth e una nuova mappa in arrivo con il prossimo update

Capcom ha annunciato tutti i dettagli del prossimo aggiornamento di Monster Hunter World in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One il 19 aprile (peserà 1,2 GB su entrambe le piattaforme).

Innanzitutto, introdurrà un nuovo mostro, il Kulve Taroth. Si tratta di di un drago anziano che si protegge ricoprendosi di metalli. Il suo rivestimento è diverso a ogni sua apparizione, quindi necessita di uno studio molto approfondito. Potete ammirarlo in azione nel trailer che trovate in cima a questa notizia. Ottenendo i suoi materiali sarà possibile creare e migliorare nuovi equipaggiamenti: Kulve Taroth α e Kulve Taroth β per il cacciatore e Kulve Taroth Set α per i compagni Palico.

I giocatori avranno inoltre l'opportunità di visitare una nuova mappa, Caverne di El Dorado, una rete di caverne la cui formazione deriva dall'influenza del Torrente eterno e i minerali accumulati dalla Kulve Taroth. Il nido di quest'ultimo sembra nascondersi nelle zone più profonde delle caverne, le quali emanano un'intensa energia geotermica.

Non finisce qui, poiché verranno risolti anche numerosi bug e applicati anche i seguenti cambiamenti:

Una voce intitolata "Testo interfaccia" al menu delle opzioni, nella schermata del titolo. Sarà ora possibile regolare le dimensioni del testo nell'interfaccia.

A seguito di questa aggiunta, la voce "Testo sottotitoli" aggiunta nelle versioni PS4 2.00/Xbox One 2.0.0.0 è stata spostata nella schermata del titolo.

Una funzione per riordinare le taglie nel Centro di coordinamento.

Sarà possibile vendere in massa tutti gli oggetti scambio.

Premendo il tasto quadrato su PS4 oppure il pulsante X su Xbox One sarà possibile alternare tra nome del gioiello e nome dell'abilità nella schermata di gestione dei gioielli.

Sarà possibile vedere un'anteprima delle armature presso la forgia anche con uno stile armatura equipaggiato.

I giocatori non attivi in una squadra da più di 30 giorni non saranno più eliminati dalla squadra.

La visuale della telecamera non seguirà automaticamente gli insetti guida dopo un trasferimento rapido o tornando all'accampamento dopo uno svenimento.

Sarà aggiunta la possibilità di coltivare Edera al Laboratorio botanico.

Se un esperto sul campo presenta dei dialoghi importanti durante una spedizione, un punto esclamativo verrà visualizzato sulla mappa accanto al nome del personaggio.

La descrizione della voce "Ricerca (recenti)" è stata modificata. La sua funzione, tuttavia, resta invariata.

Precedente: Cerca una sessione online in base alle tua cronologia di gioco.

Attuale: Cerca una sessione online in base alle tua cronologia di gioco.

(Non ritroverai un giocatore specifico se ha lasciato la sessione.)

L'efficacia dei Baccelli lampo sui mostri temprati diminuirà dopo gli usi successivi, fino a svanire del tutto dopo un certo numero di utilizzi.

In modo da riflettere i cambiamenti nell'efficacia dei Baccelli lampo contro i mostri temprati, le ricompense speciali delle taglie sono state modificate per ottere risultati migliori.

Le ricompense speciali della minaccia di livello 1 includeranno Fatapietre distorte.

Le ricompense speciali della minaccia di livello 2 includeranno Flussopietre scintillanti.

Le ricompense speciali della minaccia di livello 3 includeranno Flussopietre scintillanti più frequentemente.

Cosa ne pensate di tutte queste novità? Vi ricordiamo che Monster Hunter World è attualmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. I giocatori PC dovranno pazientare fino al prossimo autunno. Segnaliamo, infine, che in questi giorni è attivo l'evento dedicato a Mega Man, mentre l'evento crossover con Devil May Cry partirà il 27 aprile.