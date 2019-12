Monster Hunter World e Iceborne: una marea di novità natalizie, ritorna l'evento Horizon!

Siamo ormai in pieno clima natalizio ed anche l'universo videoludico si prepara a celebrare il periodo più magico dell'anno. Tra i titoli pronti a vestirsi a festa, troviamo Monster Hunter World!

Nell'ambito degli aggiornamenti di dicembre per Monster Hunter World, il gioco Capcom ha infatti in serbo un'ampia serie di eventi speciali a durata limitata per la propria community di Cacciatori e Cacciatrici. I giocatori di Monster Hunter World, in particolare, possono prendere parte al Winter Star Fest, presso l'Astera Gathering Hub. I Cacciatori di livello Master Rank in Iceborne possono inoltre approfittare dell'evento Holiday Joy Fest, in programma presso il Seliana Gathering Hub! Entrambe le iniziative, che si protrarranno sino al 5 gennaio, offriranno agli utenti l'occasione per mettere le mani su alcune esclusive ricompense stagionali.



Un'ulteriore sorpresa speciale attende i giocatori di Monster Hunter World: Iceborne. Entrando in-game e prendendo parte all'evento Holiday Joy Festival, questi ultimi potranno infatti ottenere...un pupazzo di neve! Portando l'item con voi, potrete inoltre posizionarlo in diverse ambientazioni ed utilizzarlo per dedicarvi ad un match a palle di neve in compagnia di altri giocatori: in calce potete trovare un piccolo esempio dell'attività proposta dal team di sviluppo.



Infine, è pronto a fare ritorno per un terzo e ultimo round la collaborazione a tema Horizon Zero Dawn, in arrivo in data 26 dicembre, alle ore 4 pm PST.