Monster Hunter World: migliori offerte, promozioni e sconti per comprare il gioco

Monster Hunter World è ora disponibile nei negozi nei formati PlayStation 4 e Xbox One: scopriamo le migliori offerte, le promozioni attive e i bonus dei principali rivenditori italiani, tra cui Amazon, Game People, MediaWorld e GameStop.

Amazon.it

Sono tre le edizioni di Monster Hunter World disponibili su Amazon.it: Standard (69.99 euro), Lenticular Edition con copertina lenticolare (69.99 euro) e Collector's Edition, quest'ultima versione include anche la statua del Nergigante alta 12.5 centimetri, artbook e colonna sonora originale.

GameStop

Assortimento ricco quello di GameStop: presso i negozi della nota catena (e sul sito GameStop.it) è possibile acquistare Monster Hunter World Standard Edition (70.98 euro) e la Steelbook Edition con custodia in metallo (80.98 euro), quest'ultima disponibile in escusiva da GameStop.



Disponibili anche le carte prepagate per il download digitale (79.99 euro), il set di spille da collezione (24.98 euro) e la PlayStation 4 Pro Monster Hunter World Edition (479.98 euro) in vendita esclusivamente nei negozi GameStop, disponibile in quantità limitata.



Ricordate in ogni caso che è possibile risparmiare portando indietro i propri giochi, console, smartphone, tablet, accessori e film (DVD e Blu-Ray) usati, vi consigliamo di recarvi nel punto vendita più vicino a casa vostra per le valutazioni dei prodotti di seconda mano.

Game People

Da Game People Monster Hunter World è disponibile in Edizione Standard per PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 69,90 euro.

MediaWorld

MediaWorld offre l'edizione Standard del gioco Capcom al prezzo di 69.99 euro, ricordiamo che il prodotto può essere ordinato online sul sito di MediaWorld e ritirato nel punto vendita più vicino senza alcun costo aggiuntivo.

Avete acquistato Monster Hunter World presso rivenditori differenti da quelli segnalati? Avete trovato prezzi più bassi? Aspettiamo le vostre testimonianze nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.