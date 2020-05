Monster Hunter World: quali sono i mostri più cacciati e quali i più bistrattati?

Vi siete chiesti quali sono i mostri di Monster Hunter World più cacciati, e quelli più bistrattati? Se giocate regolarmente, è molto probabile che vi siate fatti un'idea piuttosto precisa, ma oggi ci ha pensato Capcom a fugare tutti i dubbi.

La divisione giapponese della compagnia ha pubblicato su Twitter due classifiche dedicate, appunto, ai mostri più cacciati e a quelli meno cacciati in assoluto. I dati sono stati elaborati tenendo conto della sola versione per PlayStation 4 (in Giappone è di gran lunga la più diffusa) e del periodo compreso dall'8 al 14 maggio. Scopriamo così che il mostro più cacciato in assoluto è stato il Safi'jiiva, che è stato introdotto con l'espansione Iceborne, seguito da Zinogre e Ruiner Nergigante. Il meno cacciato in assoluto, invece, è stato lo Scarred Yian Garuga. A seguire le classifiche così come sono state condivise da Capcom:

I 5 mostri più cacciati

Safi'jiiva Zinogre Ruiner Nergigante Teostra Odogaron

I 5 mostri meno cacciati

Scarred Yian Garuga Brute Tigrex Bazelgeuse Furious Rajang Yian Garuga

Le classifiche corrispondono all'ordine delle vostre preferenze? Intanto, il successo di Monster Hunter World Iceborne ha permesso a Capcom di far registrare ricavi record nell'ultimo anno fiscale.