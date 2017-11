Monster Hunter World: nessuna versione Switch in programma, in futuro si vedrà

Dopo tanti capitoli della serie usciti su console, conha deciso di cambiare rotta e di dirigersi verso altre piattaforme, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC.

Su Nintendo Switch, lo vedremo mai? La redazione di Eurogamer.net lo ha chiesto direttamente ad uno dei due director, Kaname Fujioka. Questa la sua risposta: "Sfortunatamente non possiamo proprio dirlo al momento, non sappiamo se porteremo il gioco su Nintendo Switch. Come abbiamo già ribadito in passato - vogliamo realizzare la miglior versione del gioco possibile per l'hardware che abbiamo in mente. È questo il modo in cui l'abbiamo progettato, e la nostra missione fin dall'inizio".

Ha poi continuato: "Adattare il gioco su più hardware non funziona per niente al momento. Ma in futuro, riguardo a Switch, penseremo al modo di adattarlo su quella piattaforma".

È chiaro che al momento non c'è spazio per la nuova console ibrida di Nintendo, semplicemente perché Monster Hunter World non è pensato per il suo hardware e per le sue peculiari caratteristiche. In futuro, tuttavia, gli sviluppatori sicuramente prenderanno in considerazione la console, ma è davvero molto presto per dire se realizzeranno un porting del titolo in questione o un capitolo dedicato.

Monster Hunter World è atteso su PlayStation 4 e Xbox One per il 26 gennaio 2018 in Europa, con la versione PC in arrivo successivamente. Vi ricordiamo, inoltre, che oggi pomeriggio (5 novembre) alle 16:00 saremo in diretta da Lucca per mostrarvi il nuovo hunting game di Capcom e per rispondere a tutte le vostre domande. Non mancate!