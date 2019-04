Monster Hunter World, NieR Automata e Anthem in offerta oggi su Amazon

Inizia una nuova settimana e come di consueto anche Amazon.it lancia offerte e promozioni inedite per la categoria videogiochi e console. Vediamo insieme i giochi a sconto attualmente in vendita sul noto sito di eCommerce!

Da segnalare in particolare l'offerta su Monster Hunter World proposto a 29.99 euro, Anthem a 34.90 euro, Dark Souls Remastered a 24.99 euro e NieR Automata a 26.99 euro:

Interessanti anche gli sconti su La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Edizione Definitiva, PES 2019, The Division 2, Shadow of the Colossus per PlayStation 4 e Resident Evil VII Biohazard. Come sempre, le offerte sono valide solamente per un periodo di tempo limitato, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi!