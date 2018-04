Monster Hunter World: il nome originale di Tobi-Kadachi è troppo volgare in italiano

di Capcom è stato recentemente intervistato da Dengeki e in questa occasione ha rivelato alcuni dettagli riguardo al processo di localizzazione occidentale di Monster Hunter World

Nella lunga intervista tradotta da Siliconera Tokuda fa sapere che: "Cerchiamo sempre parole e nomi che possano descrivere tutti gli aspetti di un mostro e poi le uniamo insieme per formare un nome. Tuttavia non è semplice, perchè un nome potrebbe essere adatto al pubblico giapponese ma non a quello occidentale, molte parole hanno significati differenti nelle varie lingue. Ad esempio in italiano il nome originale del Tobi-Kadachi proprio non funzionava...

Questo in particolare è stato uno dei casi più difficili per noi... Tobikagachi (nome originale di Tobi-Kadachi) viene dall'unione delle parole Tobu (volare, in Giappone) e Kagachi, termine utilizzato per riferirsi ai serpenti. Tuttavia il team di traduzione ci ha avvisato che il suffisso "Kaga" suona molto volgare in italiano e siamo stati costretti a cambiarlo..."

Aneddoto curioso ma che dimostra, ancora una volta, come il processo di localizzazione e adattamento di un moderno videogioco non sia sempre così semplice e immediato come si sarebbe portati a pensare.