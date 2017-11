Monster Hunter World: non saranno presenti loot box e microtransazioni

è stato uno dei protagonisti della recente conferenzasvoltasi alla, dove è tornato a mostrarsi in un nuovo e stupendoche ha annunciato la collaborazione con

Successivamente, la redazione di Gamespot ha avuto modo di intervistare alcune figure chiave al lavoro sul gioco, scoprendo alcune interessanti informazioni sulla gestione delle ricompense per il giocatore.

Secondo quanto riferito dal produttore della serie Ryozo Tsujimoto, Monster Hunter World non implementerà le loot box poiché, semplicemente, non ne ha bisogno: "Io penso che Monster Hunter abbia già un sistema di ricompense casuale integrato all'interno del gameplay. Ogni volta che viene ucciso un mostro non si sa, entro certi limiti, cosa si ottiene. Potreste trovare oggetti rari, oppure altri di cui non avevate bisogno. E poi ci sono le ricompense per le missioni".

In un contesto del genere, gli sviluppatori non hanno nemmeno sentito il bisogno di implementare le microtransazioni: "Un sistema di loot è già integrato nel gameplay e non c'è stato bisogno di ficcarci delle microtransazioni all'interno". Ha poi continuato: "Vogliamo che i giocatori provino quel tipo di soddisfazione che arriva dopo aver completato una caccia ed aver ottenuto la ricompensa. Vogliamo che i giocatori provino l'esperienza che abbiamo preparato per loro, non che la saltino".

In un'altra intervista, il director Yuuya Tokuda ha poi dichiarato: "Non credo che un sistema di loot box a pagamento si addica a Monster Hunter poiché non è un gioco in cui la forza degli oggetti incide particolarmente sulla progressione".

Cosa ne pensate delle loro parole? Siete felici della loro decisione? Vi ricordiamo che Monster Hunter World uscirà il 26 gennaio 2018 in Europa. Dal 9 dicembre sarà invece disponibile la beta pubblica per PlayStation 4. A questo indirizzo trovate 4 video gameplay esclusivi.