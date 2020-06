Monster Hunter World non uscirà su Switch ma un nuovo capitolo inedito non è escluso

Durante una recente riunione con gli azionisti, Capcom ha confermato come attualmente non ci siano piani per portare Monster Hunter World su Nintendo Switch, tuttavia la casa di Osaka sembra avere in programma qualcosa di nuovo anche per i possessori di Switch.

La compagnia fa sapere che una nuova avventura "rivolta ad un pubblico di ragazzi in età scolare" è in fase di studio, attualmente non ci sono piani precisi in merito ma Capcom sembra interessata a sviluppare una nuova avventura per Switch dedicata ai ragazzi delle scuole medie, alzando quindi il target rispetto a Monster Hunter Stories per 3DS, dedicato principalmente ai giovanissimi.

La dichiarazione di Capcom è tuttavia molto fumosa e non è chiaro cosa si intenda con un gioco dedicato ai ragazzi delle scuole medie, se pensiamo che gli episodi usciti su PSP avevano riscosso un enorme successo presso il target indicato, che ad oggi rappresenta anche una buona fetta dell'utenza di Switch in Giappone.

Non ci resta che attendere ulteriori chiarimenti a riguardo, ricordando in ogni caso come al momento non ci sia ancora nulla di certo, lo sviluppo di questo progetto misterioso sembra non essere partito e tutto è in fase di valutazione da parte del publisher.