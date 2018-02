Monster Hunter World: nuova patch e calendario delle quest

ha pubblicato un nuovo update di Monster Hunter World : la patch in questione porta il gioco alla versione 1.04 su PlayStation 4 e 1.0.0.9 su Xbox One. L'aggiornamento pesa 85 MB e risolve problemi minori e piccoli bug.

Nello specifico viene risolto un problema che riguarda il mancato accesso alla missione "Quell'invadente di Anjanath" nella bacheca durante il gioco online e vengono bilanciati i valori del Sigillo degli Anziani, inoltre sono stati corretti bug minori per aumentare la stabilità generale.

Al tempo stesso, Capcom ha pubblicato anche il calendario delle Challenge Quest in arrivo, tra cui la missione di Street Fighter V al via il 16 febbraio prossimo che avrà come ricompensa il costume di Ryu.