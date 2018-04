Monster Hunter World: la nuova patch risolve un problema con l'assedio di Kulve Taroth

Capcom pubblica oggi una nuova patch per Monster Hunter World: questo aggiornamento risolve un problema che impediva lo sblocco dell'assedio a Kulve Taroth in alcune circostanze, l'installazione è dunque altamente consigliata.

La patch pesa 90 MB su PlayStation 4 e 80 MB su Xbox One, tutti coloro che non hanno mai aggiornato Monster Hunter World riceveranno anche tutti gli update precedenti, per un peso totale di 2.5 GB su PlayStation 4 e 5.2 GB su Xbox One. Di seguito il changelog diffuso da Capcom:

Corretto un problema che impediva lo sblocco dell'assedio di Kulve Taroth al verificarsi di determinate condizioni (parlando con l'Ammiraglio sul campo mentre si è nella sessione di un altro giocatore con la missione "Brama di conoscenza" o altre missioni simili, dopo aver raccolto tracce di Kulve Taroth ma prima di aver parlato con lui presso Astera). I giocatori affetti da questo bug potranno tornare ad Astera e parlare con l'Ammiraglio, attivando quindi una sessione del consiglio dopo la quale l'assedio di Kulve Taroth verrà reso disponibile.

Corretto un problema a causa del quale il valore di attacco elementale fuoco dello spadone Vampata Vyvern "Impatto" è stato ridotto a 240. Il valore è ora 510.

Corretti alcuni problemi nella raccolta di statistiche dell'Antico wyverniano (utilizzo delle armi, numero di mostri uccisi, ecc.). I dati saranno resettati il 26 aprile. Per tutta la durata dell'operazione, l'Antico wyverniano non offrirà informazioni riguardo le statistiche, ma ciò non avrà alcuna ripercussione sulle regolari sessioni di gioco. Si prega di notare che i dati statistici potrebbero non essere del tutto accurati per un breve periodo successivo a questo intervento.