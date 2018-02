Monster Hunter World: la nuova patch risolve i problemi di connettività su Xbox One

ha pubblicato la patch 1.03 per: questo aggiornamento è molto importante poichè risolve i problemi di connettività e matchmaking riscontrati su Xbox One sin dal lancio.

Matchmaking, filtri e le funzionalità legate al multiplayer online funzioneranno ora regolarmente su Xbox One e Xbox One X. L'update apporta però migliorie anche alla versione PlayStation 4, risolvendo alcuni problemi minori e correggendo piccoli bug, rendendo al tempo stesso più stabile il gioco.

Monster Hunter World è ora disponibile in tutto il mondo, Capcom ha distribuito cinque milioni di copie nei primi due giorni, per ringraziare la community gli sviluppatori hanno reso disponibile gratis per tutti un Pacchetto Oggetti, scaricabile entro il 15 febbraio.