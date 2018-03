ha annunciato che la prossima settimana trasmetterà uno speciale evento denominato, in programma per il 14 marzo. Il link per seguire la trasmissione verrà reso noto nella giornata di domani.

Durante lo show, gli sviluppatori parleranno delle novità in arrivo durante la primavera, tra cui il primo DLC gratuito che introdurrà Deviljho e un corposo aggiornamento, inoltre non è escluso che possano arrivare notizie anche riguardo i contenuti previsti per l'estate.

Monster Hunter World ha raggiunto quota 7.5 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal 26 gennaio scorso, diventando il gioco Capcom più venduto di sempre, superando Resident Evil 5 fermo a quota 7.3 milioni di copie.