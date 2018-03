Monster Hunter World: nuovi dettagli sui contenuti in arrivo nelle prossime settimane

Quest'oggi,ha svelato nel dettaglio tutti i contenuti e gli eventi in arrivo in Monster Hunter World nelle prossime settimane.

Del Deviljho ve ne abbiamo già parlato. Il possente e temibile Brute Wyvern debutterà con il corposo aggiornamento del 22 marzo, che porterà con sé anche altri cambiamenti come: riduzione dei tempi di caricamento; opzione per modificare la grandezza dei sottotitoli; la voce “Torna al Centro di Coordinamento” nel menu post quest; l'opzione “Espelli dal Centro di Coordinamento” nella lista dei membri della gruppo; bilanciamenti alle armi del gioco. Con i materiali del Deviljho sarà possibile creare nuove armature e armi.

Dal 16 marzo sarà possibile cambiare l'aspetto del proprio cacciatore. Per fare ciò, gli utenti dovranno utilizzare il Character Edit Voucher [Demo Version] che riceveranno gratuitamente alla data indicata. Potrà essere usato una sola volta su un singolo personaggio. A partire dalla prossima primavera i Character Edit Voucher diventeranno a pagamento.

Dal 6 al 20 aprile si svolgerà il primo evento stagionale, l'Astera Festival (Spring Blossom Fest). L'hub di gioco sarà addobbato a tema, come è possibile vedere nell'immagine condivisa in calce. I giocatori potranno prendere parte ad attività quotidiane, ottenere oggetti esclusivi e mangiare nuove specialità culinarie. Per l'occasione, torneranno attive quest come quella di Horizon Zero Dawn.

Dal 13 al 26 aprile avrà luogo l'evento dedicato a Mega Man e al suo trentesimo anniversario, nel corso del quale i cacciatori potranno ottenere degli equipaggiamenti a tema per i propri Palico. Sarà possibile ascoltare i classici suoni della serie, che varieranno in base all'arma utilizzata. Potete averne un assaggio guardando il video condiviso in apertura.

Vi ricordiamo che Monster Hunter World è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Su PC, invece, verrà pubblicato nel corso del prossimo autunno.