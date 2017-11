Monster Hunter World: nuovi dettagli sui contenuti della beta di dicembre su PS4

Buone notizie per i numerosissimi videogiocatori in trepidante attesa di Monster Hunter World : quest'oggi sono emersi online alcuni interessanti dettagli riguardo i contenuti della beta in arrivo a dicembre su Playstation 4.

Tramite il profilo Twitter giapponese ufficiale è stato annunciato che la versione di prova includerà una modalità single-player e una multiplayer per 4 giocatori, e che saranno disponibili 3 missioni (le prime due ambientate nella Foresta Antica e la terza nelle Guglie Selvagge), in cui dovremo cacciare il Gran Jagras, l'Anjanath e il Barroth. Ricordiamo ai lettori che la beta di Monster Hunter World arriverà il 9 dicembre su Playstation 4 e sarà riservata agli utenti iscritti al PS Plus. Il gioco completo sarà lanciato invece il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, e successivamente su PC.