Monster Hunter World: nuovi mostri saranno aggiunti gratuitamente in futuro

Sappiamo cheha in programma un massiccio supporto post lancio per, con la pubblicazione di nuove quest, eventi a tema e altri contenuti gratuiti. Oggi scopriamo che gli sviluppatori hanno pensato anche di rendere disponibili nuovi mostri, sempre scaricabili gratis da tutti i possessori del gioco.

La notizia arriva dalle pagine di Famitsu, il settimanale giapponese ha recentemente intervistato il producer Ryozo Tsujimoto, il quale ha confermato l'intenzione di rendere disponibili nuovi mostri gratuitamente, sebbene al momento non ci siano informazioni più precise in merito, maggiori dettagli verranno diffusi nei prossimi mesi, probabilmente dopo il lancio.

Ricordiamo che Monster Hunter World uscirà il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, in seguito anche su PC (via Steam). La Beta è attualmente in corso su PS4, giocabile esclusivamente dagli abbonati PlayStation Plus fino al 12 dicembre.