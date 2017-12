Monster Hunter World: i nuovi video gameplay mostrano la quest del Nergigante

4Gamer.net e V-Jump hanno diffuso dei nuovi video di gameplay dedicati a, l'attesissimo nuovo capitolo della serie di hunting game diin arrico su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio (ed in seguito su PC).

Nello specifico, i filmati che vi abbiamo riportato in cima e in calce alla notizia, mettono in mostra la quest del Nergigante, il possente drago che è possibile trovare nella zona del Wildspire Waste. I video mostrano alcuni cacciatori collaborare per abbattere la bestia ed escogitare svariate tattiche per riuscire nell'impresa.

Lasciandovi alla visione dei video gameplay, vi ricordiamo che Monster Hunter World uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio, ed arriverà anche su PC in un secondo momento. Capcom ha svelato che la campagna single player del gioco durerà mediamente dalle 40 alle 50 ore di gameplay. Intanto, vi ricordiamo che se siete interessati a provare con mano il gioco, potrete farlo grazie alla Open Beta in programma su PlayStation 4 dal 22 al 26 dicembre (non è richiesto l'abbonamento al PlayStation Plus).