Monster Hunter World: nuovi video mostrano la città di Astera, i Palico e altro

Il primo di essi offre una panoramica della bellissima città hub di Astera, dove gli aspiranti cacciatori trascorreranno gran parte del loro tempo conversando con i personaggi non giocanti, alla ricerca di nuove quest e trattando con i venditori. Il secondo mostra invece tutti i set di armatura scoperti fino ad ora dei Palico, i piccoli assistenti che affiancheranno i giocatori nel corso delle loro cacce. L'ultimo, invece, è interamente dedicato al Centro di Ricerca Botanico. Buona visione!

Monster Hunter World sarà disponibile a partire da 26 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4, e successivamente su PC. Il 9 dicembre prenderà il via la Beta Pubblica su PlayStation 4 in esclusiva per gli abbonati a PlayStation Plus.