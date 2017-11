Monster Hunter World: nuovi video pr Anjanath, Jagras, Rathalos e Kulu-Ya-Ku

ha pubblicato una serie di video della serie "" dedicati ad alcun delle creature di, tra cui Anjanath, Jagras, Rathalos, Kulu-Ya-Ku.

I filmati, della durata di pochi secondi, permettono di vedere le creature citate in azione, nei prossimi giorni la compagnia pubblicherà altri video della serie, i quali consentiranno di approfondire ulteriormente le caratteristiche delle creature presenti nel gioco.

Monster Hunter World sarà disponibile dal 26 gennaio 2018 su Xbox One e PlayStation 4, in seguito anche su PC. Il 9 dicembre Capcom lancerà la Beta Pubblica per PlayStation 4, l'ideale per provare le prime missioni e prendere confidenza con il sistema di controllo di MH World.