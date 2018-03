Monster Hunter World: il nuovo aggiornamento con Deviljho arriva la prossima settimana

Tramite le pagine del nuovo numero di Famitsu,ha annunciato che l'aggiornamento di primavera diarriverà il 22 marzo insieme al nuovo mostro, nascosto all'interno della Foresta Antica.

Come già confermato in passato, Deviljho sarà gratuito per tutti i possessori del gioco come parte di un lungo piano per il supporto post lancio. Oltre alla nuova creature, l'aggiornamento di primavera porterà in dote anche un miglior bilanciamento per tutte le armi e varie migliorie tecniche per ridurre i tempi di caricamento e ottimizzare la stabilità generale del gioco.

Deviljho è capace di correre a velocità notevoli e di causare un gran numero di danni con un semplice morso, una creatura quindi da non sottovalutare. Ricordiamo che nelle scorse ore Capcom ha annunciato anche l'arrivo di una collaborazione con Devil May Cry che porterà Dante all'interno di Monster Hunter World.