Monster Hunter World: nuovo Community Event in diretta oggi pomeriggio alle 17:00!

Per chiudere in grande stile il mese di febbraio, la redazione di Everyeye.it ha organizzato un nuovo Community Event di, in programma oggi pomeriggio (mercoledì 28 febbraio) dalle ore 17:00.

A partire dall'orario indicato, la redazione giocherà in diretta a Monster Hunter World insieme agli spettatori, per due ore di gameplay ad alto tasso di adrenalina! Chi fosse interessato a giocare in diretta può lasciare un commento qui sotto o in alternativa intervenire in chat all'inizio della trasmissione.

La diretta di Monster Hunter World andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica poco prima dell'inizio delle trasmissioni. La registrazione, inoltre, è fondamentale per interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Vi aspettiamo!