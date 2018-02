Monster Hunter World è il nuovo gioco più venduto su Xbox Store, superato PUBG

Dopo diverse settimane di dominio, il primo posto di PlayerUnknown's Battlegrounds tra i giochi più venduti suè stato spodestato da Monster Hunter World . Il nuovo hunting game di, del resto, non fa che macinare numeri sempre più impressionanti.

Ad accorgersene è stato un utente di ResetEra, quando gettando un'occhiata sullo Store Xbox si è imbattuto nella nuova classifica dei titoli più venduti del momento sul marketplace Xbox One: come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, infatti, Monster Hunter World si trova adesso al primo posto davanti a PlayerUnknown's Battlegrounds, Madden NFL 18 e Dragon Ball FighterZ.

Ricordiamo inoltre che Monster Hunter World ha debuttato anche al primo posto della classifica console italiana.