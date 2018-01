Monster Hunter World è il nuovo leader della classifica inglese

E' Monster Hunter World il nuovo leader della classifica britannica. L'hunting game di Capcom spodesta, che occupa ora la terza posizione della Top Ten, preceduto da, altra nuova uscita della settimana.

Classifica Inglese (29 gennaio 2018)

In classifica trovano spazio anche FIFA 18, GTA V, Mario Kart 8 Deluxe Edition e PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One, titolo che sta riscuotendo un notevole successo sulla console Microsoft, con oltre quattro milioni di giocatori in poco più di un mese.

MONSTER HUNTER WORLD DRAGON BALL FIGHTERZ CALL OF DUTY WWII FIFA 18 GRAND THEFT AUTO V MARIO KART 8 DELUXE THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ROCKET LEAGUE COLLECTOR's EDITION THE INPATIENT

Da segnalare l'entrata in Top Ten di The Inpatient, alla posizione numero dieci, un discreto successo per un titolo disponibile in esclusiva per PlayStation VR.