Monster Hunter World: nuovo livestream dedicato al gioco in programma il 5 gennaio

ha annunciato che il prossimoterrà un nuovo livestream interamente dedicato a, lo

La trasmissione, che andrà in onda a partire dalle 11:00 (ora italiana), potrà essere seguita su YouTube a questo indirizzo e vanterà la partecipazione del producer Ryozo Tsujimoto, dell'executive director e art director Kaname Fujioka e del director Yuya Tokuda. Per l'occasione verrà mostrato un nuovo gameplay, mentre i presenti forniranno ulteriori informazioni in vista del lancio del gioco.

Monster Hunter World uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018, mentre su PC arriverà successivamente in un periodo non ancora precisato. Vi ricordiamo che, mentre vi stiamo scrivendo, è ancora attiva l'Open Beta su PlayStation 4, e lo sarà fino alle 18:00 di domani 26 dicembre. Il nostro Alessandro Bruni l'ha giocata in diretta assieme a voi pochi giorni fa, e il risultato sono ben due ore di gameplay che potete visionare grazie alla replica.