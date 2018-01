Monster Hunter World: un nuovo spot TV svela il ritorno di Kirin

Con la pubblicazione di un nuovo spot TV giapponese,ha svelato che in Monster Hunter World sarà presente un altro mostro molto popolare: stiamo parlando di, elder dragon che ha fatto la sua prima comparsa in Monster Hunter nel lontano 2004.

Lo spot televisivo è stato registrato manualmente da un fan di Monster Hunter e poi caricato su Youtube: come potete vedere in cima alla notizia, è possibile scorgere per qualche istante la figura di Kirin al minuto 0:09. Se invece volete saperne di più sul mostro, potete consultare il nuovo video di Arekkz Gaming che vi abbiamo proposto in calce alla notizia.

Nell'attesa che Monster Hunter World faccia il suo debutto su PS4 e Xbox One il 26 gennaio (e a seguire su PC durante la stagione autunnale), sulle nostre pagine potete gustarvi un video gameplay ambientato nelle Coral Highlands. Ricordiamo inoltre che una nuova Open Beta del titolo sarà disponibile su PS4 dal 19 al 22 gennaio.