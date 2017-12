Monster Hunter World: nuovo trailer dalla PSX e collaborazione con Mega Man

Nel corso della PlayStation Experience 2017, Sony ha mostrato un nuovo trailer dedicato a, nuovo capitolo della serie in arrivo su PC e home console.

Tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, possiamo innanzitutto dare nuovamente uno sguardo alle ispirate ambientazioni del gioco, ai personaggi e, naturalmente, ai giganteschi mostri che cacceremo nel corso dell'avventura.

In seguito, ecco l'annuncio di una collaborazione speciale: Capcom introdurrà all'interno di Monster Hunter World il costume, alcune opzioni audio e diverse armi provenienti da Mega Man, assegnabili al Palico che ci accompagnerà durante la nostra caccia.

Monster Hunter World uscirà su PS4 e Xbox One il 26 gennaio, mentre arriverà su PC in un secondo momento. Vi ricordiamo che il gioco di Capcom è attualmente in fase di Beta su PlayStation 4.