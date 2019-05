Monster Hunter World: il nuovo trailer del DLC Iceborne ne annuncia la data d'uscita

Gli State of Play di PlayStation si sono aperti con il trailer di Iceborne, l'attesissima espansione di Monster Hunter World che ha finalmente una data d'uscita ufficiale.

Nella nuova avventura i cacciatori si sposteranno in un'area completamente innevata, all'interno della quale affronteranno nuove minacce. Acquistando l'espansione si avrà quindi accesso ad una nuova mappa e la possibilità di sconfiggere pericolose creature dalle quali ricavare armi e armature inedite. Dal breve filmato sembra essere chiaro che non si tratta di un semplice DLC e, a sottolinearlo, è la dicitura "massive expansion DLC" che si può leggere al termine del trailer insieme alla data d'uscita, prevista per il prossimo 6 settembre 2019. Al momento non è chiaro se la data d'uscita sia relativa alla sola versione PlayStation 4, ma è molto probabile che Iceborne esca prima su console e solo in un secondo momento su PC.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul DLC in questione, vi ricordiamo che l'evento dedicato a The Witcher 3 è appena arrivato sulla versione PC del gioco e vi permetterà di andare a caccia al fianco del leggendario Geralt di Rivia. Sapevate che MHWorld ha superato i 10 milioni di copie vendute?