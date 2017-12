Monster Hunter World: il nuovo trailer presenta la storia, le ambientazioni e molto altro

Nella giornata di ieriha pubblicato un altro trailer dedicato a quello che è indubbiamente il suo titolo più atteso,

Il filmato presenta la storia del gioco e alcuni dei personaggi non giocanti che gli aspiranti cacciatori avranno modo di incontrare durante la loro avventura. Prosegue fornendo una panoramica delle stupende ambientazioni, per poi concentrarsi su mostri come Great Jagras e Anjanath, sulle armi e anche sui Palico, che assisteranno i giocatori durante le loro cacce e che potranno persino cavalcare le bestie. Insomma, c'è davvero tanto da vedere. Buona visione!

Vi ricordiamo che Monster Hunter World uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018, mentre su PC arriverà in un secondo momento. Nella giornata di ieri Capcom ha fornito tantissimi dettagli sulla fase Beta, che prenderà il via in esclusiva su PlayStation 4 alle ore 18:00 del 9 dicembre. Sarà accessibile per tre giorni, richiederà una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus e presenterà fin da subito il supporto alla lingua italiana.