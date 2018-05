Monster Hunter World: il nuovo update in arrivo oggi aggiunge Lunastra

Capcom ha annunciato che nella giornata di oggi verrà pubblicato un nuovo aggiornamento di Monster Hunter World: l'update aggiunge Lunastra, antico dragone che potremo affrontare sul campo di battaglia per guadagnare nuove ricompense.

Come visto con Deviljho e Kulve Taroth, Lunastra potrà combattere insieme al suo compagno Teostra, così da sferrare degli attacchi congiunti devastanti. I materiali ottenuti da Lunastra potranno essere combinati con quelli di altri mostri come Bazelgeuse, Nergigante e Xeno'jiiva, in modo da ottenere nuove abilità speciali per il proprio cacciatore.

Nell'attesa che l'update venga pubblicato in serata, in cima alla notizia potete guardare il nuovo trailer pubblicato da Capcom, dando una prima occhiata a tutte le novità introdotte con l'aggiornamento. Ricordiamo che Monster Hunter World è attualmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, con la versione PC attesa per l'autunno di quest'anno.