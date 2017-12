Monster Hunter World: Nuovo video gameplay dal Jump Festa 2017

Nel corso delche si sta svolgendo al Makuhari Messe di Chiba, vicito Tokyo,ha mostrato un nuovo video gameplay dell'atteso

Il filmato mostra una sezione giocata in diretta, nella quale il cacciatore di turno è impegnato a combattere contro l'Elder Dragon Nergigante, che è descritto come uno degli avversari più temibili della zona Wildspire Waste. Il possente drago è alla sua prima apparizione nella serie.

Trovate il video in apertura di notizia. Intanto, vi ricordiamo che Monster Hunter World sarà pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018, mentre su PC arriverà successivamente in una data ancora non specificata. Il titolo riceverà supporto costante nel tempo, con l'aggiunta di contenuti, eventi e mostri gratuiti. Una nuova fase Beta si svolgerà su PlayStation 4 dal 22 al 26 dicembre: a differenza della precedente, questa sarà accessibile a tutti i giocatori, non solo ai membri di PlayStation Plus.