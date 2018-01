Monster Hunter World: nuovo video gameplay nelle Coral Highlands

L'ultimo video pubblicato daperci porta a caccia nelle suggestive quanto pericolose Coral Highlands. L'RPG arriverà a fine gennaio su console, ed è attesa in autunno anche la versione

Se vi siete lasciati sfuggire la possibilità di provare il gioco tramite la open-beta, vi ricordiamo che i giocatori PlayStation 4 avranno un'altra possibilità dal 17 gennaio. In aggiunta, coloro che parteciperanno al test saranno ricompensati con un contenuto di gioco bonus.

A questo indirizzo potete visualizzare anche una sessione da 20 minuti di gioco completamente in italiano dedicata alla caccia di Pukei-Pukei. Monster Hunter World uscirà il 26 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One, mentre i giocatori PC dovranno attendere fino al prossimo autunno. Per gli amanti degli accessori vi consigliamo di dare uno sguardo a questo controller DualShock 4 a tema Monster Hunter World, previsto momentaneamente solo in Giappone.